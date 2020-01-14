رياضة | مفاجأة.. ريال مدريد يعلن مدة غياب سيرجيو راموس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ريال مدريد يعلن مدة غياب سيرجيو راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مدة غياب المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بعد إصابته في مباراة أتلتيكو، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وذكرت صحفية "آس" الإسبانية، أن سيرجيو راموس قد تعرض للإصابة في الكاحل بعد كرة مشتركة مع زميله السابق في النادي الملكي ألفارو موراتا، خلال مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

مدة غياب راموس

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وأشارت الصحيفة إلى أن المدة المتوقعة لغياب راموس عن الملاعب قد تصل إلى 15 يومًا، الأمر الذي يعني غيابه عن عدة مواجهات لريال مدريد أبرزها مباراتي إشبيلية وبلد الوليد في بطولة الدوري الإسباني، بالإضافة لمباراة في الكأس لم يتم تحديد طرفها.

وكان راموس قد أكمل المباراة حتى نهايتها، كما أنه سجل ركلة ترجيح الفوز بلقب كأس السوبر الإسباني بعدما تحامل على إصابته للنهاية، ليقود الميرنجي للفوز بلقب كأس السوبر الـ 11 في تاريخه، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الشهير بالجوهرة المشعة، وحسمها الملكي بركلات الترجيح.

والجدير بالذكر أن راموس شارك في 24 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي في جميع البطولات، وسجل خلالهم خمسة أهداف.