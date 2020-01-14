رياضة | الترجي ضد النجم الساحلي.. موعد مباراة النجم الساحلي والترجي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي ضد النجم الساحلي.. موعد مباراة النجم الساحلي والترجي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الترجي الرياضي التونسي أمام نظيره النجم الرياضي الساحلي، يوم الأربعاء المقبل 15/1، على الملعب الأولمبي برادس.

ويلتقي الترجي مع النجم الساحلي، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة من بطولة الدوري التونسي.

موعد مباراة الترجي و النجم الساحلي :

تنطلق المباراة يوم الأربعاء 15 يناير 2020 في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت مصر، 4:00 مساءً بتوقيت مكه المكرمة، 5:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي والنجم الساحلي:

تذاع مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي عبر قنوات:

Wataniya 2

الوطنية التونسية 2

الوطنية التونسية 1

Wataniya 1 Television

Tunisienne 1

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التشكيلة المتوقعة لنادي الترجي الرياضي التونسي أمام النجم الساحلي :

حراسة المرمى : معز بن شريفية.

خط الدفاع : محمد علي اليعقوبي – عبد القادر بدران – إيهاب المباركي– إلياس شتى.

خط الوسط : فوسيني كوليبالي – كوامي بونسو – عبد الرؤوف بن غيث.

خط الهجوم : محمد علي بن رمضان – حمدو الهوني – ابراهيما واتارا.

التشكيل المتوقع للنجم الساحلي أمام الترجي التونسي:

حراسة المرمى : كرير.

خط الدفاع : كوناتى وبوغوطاس وبن وناس وكشريدة أو الحناشي.

خط الوسط : بوعيو وبوخنشوش وفراس بن عربي وياسين الشيخاوى وأنيس سالتو.

خط الهجوم: كريم العريبي.

ويحتل الترجي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 25 نقطة من 9 مباريات بينما النجم الساحلي فى المركز السادس برصيد 18 نقطة من 11 مباراة.