رياضة | ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على ضيفه أبها، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في ختام الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح دجانيني تفاريس أهداف المباراة لصالح الأهلي بعدما ستغل تمريرة حاسمه من زيمله لوكاس ليما ليضعها في شباك أبها عند الدقيقة 20.

وأدرك فانيفا ايما اندرياتسيما هدف التعادل من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الأهلي عند الدقيقة 26.

وأحرز عمر السومة الهدف الثاني للأهلي، من ركلة جزاء عند الدقيقة 35 من ركلة جزاء، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز الأهلي على أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 26 في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز السابع.

فيما رفع عمر السومة رصيده التهديفي إلى 9 أهداف، في المركز الثالث خلف مهاجم الهلال، بافيتيمبي جوميز المتصدر برصيد 12 هدف، وعبد الرازق حمد الله مهاجم النصر، صاحب المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي عقب فوز الأهلي على أبها:



1- بافيتيمبي جوميز "الهلال" برصيد 12 أهداف

2- عبدالرزاق حمدالله "النصر" برصيد 10 أهداف

Advertisements

3- عمر السومة "الأهلي" برصيد 9 أهداف

4- كارلوس إدواردو "الهلال" برصيد 8 أهداف

5- دجانيني تفاريس "الأهلي" برصيد 8 أهداف

6- رومارينيو "الاتحاد" برصيد 8 أهداف

7- أندريا ماسينور "العدالة" برصيد 7 أهداف

6- روني فيرنانديز "الفيحاء" برصيد 7 اهداف

8- كارليس ستراندبيرغ "الحزم" برصيد 6 أهداف

9- ميشيل تي فريدي "الفتح" برصيد 6 أهداف

10- سعد بقير "أبها" برصيد 6 أهداف

يذكر أن حمد الله توج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين العام الماضي، برصيد 34 هدف.