رياضة | ترتيب الدوري السعودي عقب فوز الأهلي على أبها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي عقب فوز الأهلي على أبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الأهلي من تحقيق الفوز أمام أبها، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الإثنين.

استهلت مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، في يومها الأول بتعادل الفيحاء أمام العدالة، إيجابياً بهدف.

وفي اليوم الثاني، نجح الشباب من تحقيق الفوز أمام الحزم بهدف نظيف، ثم فوز التعاون بثنائية مقابل هدف أمام الفتح، ثم تعادل النصر والاتحاد إيجابياً بهدف.

وفي اليوم الثالث تعادل الاتفاق أمام ضمك إيجابياً بهدفين، ثم فوز الرائد أمام الفيصلي بهدف، ثم انتصار الهلال بثلاثية مقابل هدف أمام الوحدة.

وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي

1-الهلال برصيد 30 نقطة

2-النصر برصيد 30نقطة

3- الأهلي برصيد 26 نقطة

4-الرائد برصيد 26 نقطة

5-التعاون برصيد 25 نقطة

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6-الوحدة برصيد 24 نقطة

7-أبها برصيد 23 نقطة

8-الشباب برصيد 21نقطة

9-الفيصلي برصيد 20 نقطة

10-الاتفاق برصيد 17 نقطة

11-الفيحاء برصيد 17 نقطة

12-الحزم برصيد 15 نقطة

13-الاتحاد برصيد 14 نقطة

14-الفتح برصيد 9 نقاط

15-العدالة برصيد 9 نقاط

16-ضمك برصيد 8نقاط