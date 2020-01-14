رياضة | كيكي سيتين vs ريال مدريد.. مدرب برشلونة الجديد لا يعرف الهزيمة في السانتياجو برنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين vs ريال مدريد.. مدرب برشلونة الجديد لا يعرف الهزيمة في السانتياجو برنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة عن تولي المدرب الإسباني كيكي سيتين القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة خلفا للمدرب السابق ارنستو فالفيردي الذي رحل منذ ساعات قليلة عن تدريب البارسا.

وواجه كيكي سيتين ريال مدريد في الكثير من المباريات خلال ولاياته مع فريقي ريال بيتيس ولاس بالماس في الدوري الإسباني.

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ولا يعرف مدرب برشلونة الجديد طعم الهزيمة في ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد، حيث أنه واجه الفريق الأبيض خلال ثلاث مواجهات، وتعادل في مباراة وحيدة بموسم 2017 بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل ثلاثة مع ريال مدريد بعدما كان متقدما بنتيجة 3-1.

بينما حقق الفوز في مواجهتين مع ريال بيتيس في موسم 2018 بنتيجة هدف مقابل لا شيء، وفي موسم 2019 بنتيجة هدفين نظيفين.

ويملك كيكي رقما مميزا له في العقد الأخير بالدوري الإسباني، حيث أنه يعد المدرب الوحيد الذي فاز على فريقي برشلونة وريال مدريد في الكامب نو والسانتياجو برنابيو.