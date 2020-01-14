رياضة | 4 أسباب جعلت برشلونة تطرد إرنستو فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أسباب جعلت برشلونة تطرد إرنستو فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولو فريق برشلونة الإسباني عن إقالة ارنستو فالفيردي مدرب الفريق وذلك بعد الخسارة القاسية في بطولة السوبر الإسباني من فريق أتليتكو مدريد بالدور النصف نهائي في المملكة العربية السعودية.

صحيفة إسبانية تكشف سبب رحيل فالفيردي :-

وأشارت تقارير إسبانية حسب الصحفي مارسيل يورنتي في الموندو ديبورتيفو، إن مصادر داخل النادي أكدت أن الإدارة قدمت تحذير لفالفيردي منذ أسابيع قليلة أن منصبه في خطر خلال الفترة المقبلة.

أسباب رحيل فالفيردي عن برشلونة :-

وكان السبب الأول في رحيل فالفيردي هو الأداء الباهت ضد ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني والتعادل في كلا المباراتين بالرغم من أن الكلاسيكو كان يقام على ملعب الكامب نو، والبارسا اعتاد على الفوز في الديربي خارج وداخل ملعبه.

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بينما يأتي السبب الثاني وهو سوء الإعداد البدني للفريق والذي جعل اللاعبين يظهرون بشكل سيئ في بعض المباريات وخسارة النقاط وهذا ما حدث في مباراة أتليتكو مدريد بالسوبر الإسباني.

وأيضا بسبب إعطاء ارنستو فالفيردي الإجازات الكثيرة للاعبين مما أثار غضب مجلس إدارة الفريق، وكانت آخرها إعطاء 5 ايام للاعبين بعد خسارة السوبر الاسباني من فريق أتليتكو مدريد.

وظهر البارسا في المباريات الأخيرة بغياب الروح لدى اللاعبين في غرفة الملابس، وهذا ما أشار إلى مجلس إدارة الفريق أن الفريق يسير في الطريق الخطأ مع فالفيردي.

من هو المدرب الجديد لبرشلونة :-

وتعاقد فريق برشلونة مع كيكي سيتين مدرب فريق ريال بيتيس السابق من أجل قيادة تدريب الفريق من صباح اليوم، وسوف يتم تقديمه لوسائل الإعلام ظهر اليوم الثلاثاء في مقر النادي.