رياضة | كيكي سيتين - فلسفته تتناسب مع برشلونة.. ويشبه جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين - فلسفته تتناسب مع برشلونة.. ويشبه جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تعيين كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس السابق مدربا للفريق لمدة موسمين ونصف، خلفا لـ إرنستو فالفيردي.

سبب إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة

جاء سبب إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة، سوء الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة مع الفريق الكتالوني، كان آخرها الهزيمة من فريق أتليتكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي"، أبرز أرقام كيكي سيتين، والطرق التي يفضلها، وهل تناسب لعب برشلونة أم لا.

يعد كيكي سيتين، أول مدير فني يحقق الإنتصار على ريال مدريد وبرشلونة في عقر دارهم، منذ جريجوريو مانزانو مدرب ريال مايوركا في موسم 2002-2003.

أرقامه مع ريال بيتيس

خاض كيكي سيتين مع ريال بيتيس 97 مباراة، حقق الفوز في 39 مواجهة، وتعادل 36، وتعرض للهزيمة في 36، وخلال هذه المواجهات سجل فريقه 139 هدفًا واستقبل 143.

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طريقة اللعب الخاصة بـ كيكي سيتين

يفضل صاحب الـ 61 عام، عملية بناء الهجمات من الخلف للأمام، مع تحركات أسرع من قبل اللاعبين، حتى يصل إلى مرمى الفريق المنافس.

ويجمع سيتين بين طريقة 3-4-2-1، بالإعتماد على ثلاثي في الخط الدفاعي، وطريقة 4-2-3-1، و4-3-3، مع وجود أربعة لاعبين في الخط الخلفي، ونفذ ذلك أمام ريال مدريد وأتلتكيو مدريد وتمكن من الفوز في تلك المناسبتين.

طريقة لعب كيكي سيتين تشبه طريق المدير الفني للفريق الكتالوني السابق ومانشستر سيتي الحالي بيب جوارديولا، وهي "التيكي تاكا"، ولكن مع وجود فوارق فنية بين كلا المدربين.

بشكل عام كيكي سيتين مناسب لطريقة لعب العملاق الكتالوني، ولكن تنقصه بعض الأمور، والتي سيحاول تفاديها بالإعتماد على خبراته في المجال التدريبي، ويتم تأقلمة على أجواء ملعب كامب نو.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 40 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.