رياضة | عاجل.. عقبة تهدد مفاوضات الأهلي مع مهاجم بوخارست الروماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عقبة تهدد مفاوضات الأهلي مع مهاجم بوخارست الروماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو النادي الأهلي في الساعات الماضية في مفاوضات مع الفرنسي أرلم نويري مهاجم نادي ستيوا بوخاريست الروماني تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي في التعاقد مع مهاجم إفريقي سوبر في الميركاتو الشتوي الجاري لتدعيم الفريق الأحمر في الدوري وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي لـ"الخليج 365 الرياضي" عن تحفظ لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح على صفقة نويري التي يرغب السويسري رينيه فايلر في التعاقد معه في الميركاتو الشتوي.

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وأوضح أن اللجنة تحفظت على عمر نويري مهاجم ستيوا بوخارست الروماني حيث يبلغ من العمر 32 عاماً ولن يكون قادر على العطاء مع الفريق الأحمر لمدة 3 مواسم قادمة إذا ما تم التعاقد معه رسمياً في الساعات القادمة.

وتابع :" لجنة التخطيط رفضت من قبل التعاقد مع تاومبا مهاجم التعاون السعودي الذي يبلغ من العمر 30 عاماً قبل إصابته فما بالك بمهاجم ستيوا بوخارست الذي يتفوق عليه بفارق عامين".

وانتقل نويري صاحب الأصول الإيفوارية إلى ناديه الروماني في يناير عام 2017 مقابل 250 ألف يورو، وسجل نويري ستة أهداف وصنع واحدًا خلال 13 مباراة خاضها مع ستيوا بوخاريست الروماني في الدوري المحلي في الموسم الحالي.