رياضة | قبل انطلاقته مع برشلونة.. تاريخ مواجهات "كيكي سيتين" ضد عمالقة الدوري الإسباني؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل انطلاقته مع برشلونة.. تاريخ مواجهات "كيكي سيتين" ضد عمالقة الدوري الإسباني؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي إقالة مدربه أرنستو فالفيردي بعد تذبذب نتائج الفريق بالموسم الحالي، والتعاقد رسميًا مع كيكي سيتين المدرب السابق لفريق ريال بيتيس لتولي القيادة الفنية للبرسا خلال الفترة المقبلة.

ويتطلع المدرب صاحب الـ61 عامًا، لإعادة تصحيح المسار داخل نادي برشلونة بعد النتائج السلبية للفريق بالموسم الحالي، وقيادة البرسا نحو تحقيق الانتصارات وحصد الألقاب والبطولات خلال الفترة المقبلة على كافة المستويات المحلية والأوروبية، من أجل إسعاد الجماهير الكتالونية.

وخاض "سيتين" مع ريال بيتيس في آخر محطاته التدريبية قبل قيادة برشلونة، 97 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز في 39 مباراة، وتعادل في 36 مباراة، بينما خسر 36 مباراة، سجل لاعبو فريقه 139 هدفا واستقبلت شباكه 143 هدفًا.

كيف جاءت نتائج مواجهات "كيكي سيتين" أمام كبار الليجا الإسبانية؟

1- ريال مدريد:

التقي مدرب برشلونة الجديد مع فريق ريال مدريد في 8 مباريات سابقة، فاز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وخسر 4 مباريات، سجل لاعبوه 14 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 17 هدفًا من النادي الملكي.

2- أتليتكو مدريد:

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واجه كيكي سيتين فريق أتليتكو مدريد في 11 مباراة سابقة، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة، وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 5 أهداف، بينما استقبلت شباكه 17 هدفا.

3- فالنسيا:

تقابل "سيتين" مع فريق فالنسيا في 12 مباراة سابقة، فاز في 3 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 17 هدفًا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا.

4- برشلونة:

واجه "سيتين" فريقه الجديد برشلونة في 7 مباريات سابقة، فاز في مباراة وحيدة وخسر 6 مباريات، سجل لاعبوه 7 أهداف، واستقبلت شباكه 25 هدفا.

5- إشبيلية:

التقي مدرب البرسا الجديد مع فريق إشبيلية في 7 مباريات سابقة، فاز في مباراتين وتعادل في مباراة، وخسر 4 مباريات، سجل لاعبوه 11 هدفا ، واستقبلت شباكه 13 هدفا.