رياضة | إنتر ميلان ضد كالياري .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان ضد كالياري .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهل فرق إنتر ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء 14 يناير، مشواره في بطولة كأس إيطاليا من دور الـ 16، حين يستيف فريق كالياري بملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو.

ويسعى إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي للفوز بالمباراة وتجاوز أحزان الفريق، عقب التعادل الذي حققه الفريق ضد أتالانتا بنتيجة 1-1 في الجولة 19 من الدوري الإيطالي، وهو التعادل الذي فقد بسببه صدارة الكالتشيو لصالح ملاحقه يوفنتوس.

ولن يكون الضيف لقمة سائغة لكونتي وكتيبته، حيث يقدم كالياري موسماً مميزاً في الدوري الإيطالي، جعل الفريق يحتل المركز السادس في جدول الترتيب بعد إنقضاء الدور الأول.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد كالياري

من المتوقع أن يقوم المدرب كونتي بإراحة بعض العناصر الأساسية خلال المباراة، حيث ذكرت التقارير أن الثنائي مارسيلو بروزوفيتش وستيفانو سينسي لن يشاركا في المباراة، وسيشترك بدلاً منهما ماتياس فيسينو وبورخا فاليرو، كما سيشارك اليافع ستيفانو سبوزيتو في مركز الهجوم، بدلاً لاوتارو مارتينيز أو روميلو لوكاكو.

على الجانب لآخر يغيب عن صفوف كالياري لياندرو بافوليتي المصاب بقطع في الرباط الصليبي منذ فترة طويلة، فيما تعد مشاركة الثنائي فابريسيو كاتشياتوري وفيديريكو ماتيلو محل شك.

وفي ضوء ذلك، سيكون التشكيل المتوقع للفريقين على النحو التالي:

إنتر ميلان 3-5-2

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

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خط الدفاع: ميلان سكرينيار – باستوني – دييجو جودين

خط الوسط: فالنتين لازارو – نيكولو باريلا – ماتياس فيسينو – بورخا فاليرو – دي ماركو

خط الهجوم: ستيفانو سبوزيتو – روميلو لوكاكو.

كالياري 4-3-3

حراسة المرمى: روبين أولسين

خط الدفاع: فاراجو – بيسكاني – كلافان – بيليجريني

خط الوسط: ناهيتان نانديز – لوكا تشيجاريني – رادجا ناينجولان

خط الهجوم: ماركو روج – جواو بيدرو – سيميوني.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد كالياري ووالقنوات الناقلة

تنطلق المباراة مساء اليوم الثلاثاء 14 يناير، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا ربع بتوقيت المباراة، وتنقل على قناة Rai 1 المفتوحة على القمر الصناعي HOT BIRD تردد 10992 عمودي.