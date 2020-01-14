شكرا لقرائتكم الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الزمالك استعداداته اليوم فى الحادية عشر صباحاً لمواجهة الجونة التى ستجمع الفريقين، فى الخامسة من مساء غد الأربعاء، على ملعب النادى الساحلى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى الأبيض خلالها لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما حقق الفوز فى أخر مباراتين على أسوان وطنطا، فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من المسابقة على الترتيب.

وفاز الزمالك مؤخرا على أسوان بهدفين دون رد، ثم على أبناء السيد البدوى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 21 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، بعدما خاض 11 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف ويبحث الأبيض عن مواصلة انتصاراته.

من المقرر، أن يغادر الزمالك القاهرة إلى الجونة، اليوم، عبر خطوط الطيران الداخلية، حيث ستشهد التدريبات الختامية للفريق تركيز باتريس كارتيرون على بعض النواحى الفنية والتكتيكية مع النزول بالأحمال البدنية تجنبًا لإصابات اللاعبين على أن يستقر على المجموعة التى سيخوض بها مواجهة الغد، والتى لن يجرى بها كارتيرون، تغييرات كثيرة عن تشكيله الذى خاض به مباراته أمام زيسكو يونايتد الزامبى، والتى اقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى فاز فيها الأبيض بهدفين دون رد، على أن تكون التغييرات فى اضيق الحدود.

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وسيعلن الفرنسى باتريس كارتيرون عن قائمة مواجهة الجونة بعد المران الصباحى الذى سيخوضه الأبيض استعدادا لمواجهة الغد ويبحث المدرب الفرنسى برفقة جهازه المعاون بعض النقاط قبل إعلان القائمة ومنها الاستعانة مجددا بالصاعد أحمد عيد ضمن القائمة البيضاء بعد استبعاده من مباراة زيسكو الأخيرة لعدم قيده فى القائمة الأفريقية.