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بعد 21 مباراة.. 7 نجوم " سوبر ستار " الأكثر مشاركة فى الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض نادى الزمالك هذا الموسم 21 مباراة على صعيد الدورى و كأس مصر و دورى ابطال أفريقيا فضلا عن السوبر المصرى، حيث شهدت لقاءات الفريق الأبيض 5 نجوم سوبر ستار من حيث عدد المشاركة فى المباريات .

و يأتى اعتماد الأجهزة الفنية على 7 لاعبين فى العديد من اللقاءات فى ظل قوتهم فى الملعب على صعيد مراكز مختلفة داخل الساحرة المستديرة .

و يرصد الخليج 365 الـ 7 نجوم سوبر ستار من حيث عدد المشاركة كالتالى :

محمود علاء

شارك محمود علاء مدافع الفريق فى 16 لقاء بواقع 9 دورى فى 6 دورى أبطال أفريقيا ولقاء السوبر أمام الأهلى .

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فرجانى ساسى

أما فرجانى ساسى نجم خط الوسط التونسى، فشارك هو الآخر فى 16 لقاء بواقع 8 دورى و6 دورى أبطال أفريقيا ولقاء كأس مصر ولقاء سوبر مصر.

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يوسف أوباما

فيما شارك يوسف أوباما فى 16 لقاء أيضا ، بواقع 9 دورى و 5 دورى أبطال أفريقيا و 1 كاس مصر و آخر كأس السوبر .

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أشرف بن شرقى

بينما شارك المغربى أشرف بن شرقى فى 16 مباراة بواقع 9 لقاءات فى الدورى و 5 فى دورى ابطال أفريقيا و لقاء كأس مصر و لقاء كأس السوبر .

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أحمد سيد " زيزو "

كما شارك أحمد سيد زيزو فى 16 لقاء أيضا ما بين 9 دورى و 6 دورى ابطال أفريقيا و لقاء كأس مصر .

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مصطفى محمد

شارك مصطفى محمد مهاجم الفريق فى 16 لقاء ما بين 10 دورى و 6 دورى أبطال أفريقيا .

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طارق حامد

طارق حامد نجم خط الوسط شارك فى 14 لقاء ما بين 7 دورى و 5 دورى أبطال أفريقيا و لقاء كاس مصر وآخر كاس السوبر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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