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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 21 مباراة.. 7 نجوم " سوبر ستار " الأكثر مشاركة فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض نادى الزمالك هذا الموسم 21 مباراة على صعيد الدورى و كأس مصر و دورى ابطال أفريقيا فضلا عن السوبر المصرى، حيث شهدت لقاءات الفريق الأبيض 5 نجوم سوبر ستار من حيث عدد المشاركة فى المباريات .
و يأتى اعتماد الأجهزة الفنية على 7 لاعبين فى العديد من اللقاءات فى ظل قوتهم فى الملعب على صعيد مراكز مختلفة داخل الساحرة المستديرة .
و يرصد الخليج 365 الـ 7 نجوم سوبر ستار من حيث عدد المشاركة كالتالى :محمود علاء
شارك محمود علاء مدافع الفريق فى 16 لقاء بواقع 9 دورى فى 6 دورى أبطال أفريقيا ولقاء السوبر أمام الأهلى .
فرجانى ساسى
أما فرجانى ساسى نجم خط الوسط التونسى، فشارك هو الآخر فى 16 لقاء بواقع 8 دورى و6 دورى أبطال أفريقيا ولقاء كأس مصر ولقاء سوبر مصر.
يوسف أوباما
فيما شارك يوسف أوباما فى 16 لقاء أيضا ، بواقع 9 دورى و 5 دورى أبطال أفريقيا و 1 كاس مصر و آخر كأس السوبر .
بينما شارك المغربى أشرف بن شرقى فى 16 مباراة بواقع 9 لقاءات فى الدورى و 5 فى دورى ابطال أفريقيا و لقاء كأس مصر و لقاء كأس السوبر .
أحمد سيد " زيزو "
كما شارك أحمد سيد زيزو فى 16 لقاء أيضا ما بين 9 دورى و 6 دورى ابطال أفريقيا و لقاء كأس مصر .
مصطفى محمد
شارك مصطفى محمد مهاجم الفريق فى 16 لقاء ما بين 10 دورى و 6 دورى أبطال أفريقيا .
طارق حامد
طارق حامد نجم خط الوسط شارك فى 14 لقاء ما بين 7 دورى و 5 دورى أبطال أفريقيا و لقاء كاس مصر وآخر كاس السوبر.
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