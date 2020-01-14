شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى السعيد: تعمدت إصابة وليد سليمان.. ومرتضى صاحب قرار مشاركتى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف في تصريحاته عبر قناة تايم سبورتس "تحدثت مع حسام غالي أثناء المباراة وأخبرته بما يفعله وليد سليمان ولكن الأخير استمر فى استفزازى فقررت أذيته"، متابعاً "تدخلت بعنف وعن قصد على كاحل وليد سليمان بسبب ما فعله معى طوال أحداث المباراة".
وأوضح: "وليد سليمان هو من أشاع عنى سمعة "الدبابيس" وهذا لم يحدث منى".
أكد شوقي السعيد ، أنه تعرض للظلم في القلعة البيضاء، بسبب كثرة تغيير المدربين، قائلاً: "مرتضى منصور كان يقول الوحيد المظلوم ولا يتحدث هو شوقى السعيد، كنت أفضل لاعب يخوض التدريبات، وكنت أذهب قبل التدريب بساعة".
وأضاف: "كنت بديلًا في أحد مباريات الأهلي والزمالك تحت قيادة محمد حلمي الفنية، والأحمر كان متقدمًا علينا، فتدخل مرتضى منصور وقال لمحمد حلمي من المدرجات لماذا يجلس شوقي على الدكة، فدفع بي المدير الفني".
وتابع: "أثناء خروجي من الشوط الأول مرتضى منصور قال لي أنزل غير ملابسك، وبدون العودة لمحمد حلمي أجريت عمليات الإحماء، وحدث التغيير وشاركت في المباراة، وأديت شوطا جيد جدًا والكل أشاد بي".
واختتم: "كنت سأشارك في المباراة، وهذا التغيير قام به مرتضى منصور أثناء تواجده في المدرجات".
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