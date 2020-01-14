شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور تعليقا على محادثة صدقى وعبد الحفيظ: بالتأكيد ملفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، من تجار الانترنت والمواقع والحسابات الوهمية على منصات السوشيال ميديا، بعد انتشار محادثة "واتس آب" مزورة، بين حمادة صدقى المدير الفنى السابق لفريق الهلال السودانى والحالى لسموحة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، مؤكدا أن الحادثة ملفقة.

وقالت مرتضى: "تحدثت من قبل عن ظاهرة المواقع والحسابات الوهمية وحسابات الأطفال ومدى خطورتها، القضية ليست الزمالك والأهلى، القضية أكبر بكثير، قضية أمن وسلامة مجتمع، انتبهوا من تجار الإنترنت"، مضيفا: "بالتأكيد محادثة ملفقة".



أحمد مرتضى

وكان النادى الأهلى، حرر محضرا ضد مزور محادثة حمادة صدقى وسيد عبد الحفيظ، حيث أكد محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى، أنه كلف من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بتقديم بلاغ للجهات الشرفية المختصة متمثلة فى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، للكشف عن هوية بعض الأشخاص الذين يُديرون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى وقاموا بتزوير محادثة "واتس آب" بين حمادة صدقى المدير الفنى السابق لفريق الهلال السودانى والحالى لسموحة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

أضاف محمد عثمان خلال تصريحاته لقناة "الأهلى" أن مزور تلك المحادثة لم يكتفِ بذلك بل قام بتحريض الجماهير لتصدير لصفحات نادى الهلال السودانى من أجل إحداث فتنة مع جماهير الأهلى، مشيرًا إلى أنه يثق فى وعى وحنكة جماهير الفريق السودانى فى التأكد من عدم صحة تلك المحادثة.

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تابع المستشار القانونى للقلعة الحمراء، أن الجهات المختصة اتخذت البلاغ المقدم على محمل الجد خاصة أن البلاغ قدم منذ ساعات قليلة، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن هوية مزور تلك المحادثة التى قد تتسبب فى توتر العلاقة بين جماهير الناديين، لاسيما أن الأهلى على موعد مع الهلال السودانى لمواجهته يوم 1 فبراير المقبل فى ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكان حمادة صدقى أكد أن المحادثة المنتشرة مع سيد عبد الحفيظ غير صحيحة، وأنه قابلها بالضحك والسخرية، موضحًا أن ما يقال فيها غير منطقى بالمرة، ولا يوجد عاقل يتحدث فى هذا الأمر، والجميع على دراية بأن هذه المحادثة مضروبة، على حد تعبيره.