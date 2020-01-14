- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. برشلونة يعلن إقالة فالفيردي ويعين بديله والان مع التفاصيل
عاجل.. برشلونة يعلن إقالة فالفيردي ويعين بديله
الثلاثاء 14 يناير 2020
أعلن نادي برشلونة الإسباني، في الساعات المبكرة من صباح الثلاثاء، عن فسخ عقد المدير الفني إرنستو فالفيردي بالتراضي، وتعيين المخضرم كيكي سيتين خلفا له.
وقال برشلونة، في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه فسخ عقده مع فالفيردي بالتراضي، ووجه له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.
وأكد النادي الكتالوني تعيين سيتين، مدرب ريال بيتيس الإسباني السابق بعقد يمتد لموسمين ونصف، حتى صيف 2022.
ومن المقرر أن يعقد البارسا مؤتمرا صحفيا (الثلاثاء) لتقديم المدرب الجديد.
وتسببت الخسارة 2-3 ضد أتلتيكو مدريد، مساء الخميس، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في تعرض فالفيردي لانتقادات حادة من قبل الجماهير وقطاع من أعضاء مجلس إدارة النادي، وأدت في النهاية لإقالته من منصبه.
واجتمعت إدارة برشلونة بشكل عاجل (الإثنين) لعدة ساعات، ثم عقب انتهاء الاجتماع أعلن النادي في مؤتمر صحفي إقالة فالفيردي من منصبه.
يذكر أن فالفيردي تولى تدريب البارسا في صيف 2017 خلفاً للويس إنريكي، وحقق لقبين للدوري الإسباني ولقبا لكأس ملك إسبانيا ولقبا للسوبر الإسباني، ولكنه فشل في حصد لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن الفريق منذ عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. برشلونة يعلن إقالة فالفيردي ويعين بديله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.