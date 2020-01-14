شكرا لقرائتكم خبر عن سحب قرعة البطولة العربية لـ«الميني فوتبول» السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد سمير سليمان، رئيس الاتحاد المصري لـ«الميني فوتبول»، سحب قرعة البطولة العربية للمنتخبات، السبت المقبل. ومن المقرر انطلاق البطولة 28 فبراير المقبل، بمشاركة 8 فرق، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. وأعلن الاتحاد العربي للعبة، برئاسة اللبناني أحمد دنش، استضافة مصر للبطولة العربية، 19 أغسطس الماضي.

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