شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يعلن إقالة فالفيردي رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا إقالة إرنستو فالفيردي من منصب المدير الفني للفريق باتفاق ودي بين الطرفين.

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وقال النادي في بيان رسمي، منتصف ليل الاثنين: «توصل برشلونة لاتفاق مع فالفيردي من أجل إنهاء عقده كمدرب للفريق الأول».

أضاف البيان: «شكرًا لك على كل شيء إرنستو، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في المستقبل».

وأعلن البيان تولي كيكي سيتين القيادة الفنية للفريق الأول حتى صيف 2022.