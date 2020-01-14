شكرا لقرائتكم أحمد حسن مكي يقترب من الرحيل عن سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تسود حالة من السعادة البالغة أحمد حسن مكى مهاجم سموحه الذى كان قد اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوى الجارى نظرا لخروجه من حسابات حسام حسن الذى كان يعتمد على الثنائى حسام حسن والكاميرونى لواندا ، إلا أن رحيل التوأم والتعاقد مع حمادة صدقى أثلج صدر اللاعب خاصة وأن المدير الفني الجديد يعلم إمكانياته جيدا وكان يشركه بشكل أساسى عندما كان مديرا فنيا لسموحة فى الولاية الأولى ، بالإضافة إلى الاعتماد عليه فى الموسم الماضي عندما كان صدقى مديرا فنيا للجونة ونجح مكى فى العودة لمستواه بإحرازه العديد من الأهداف المؤثرة التى ساعدت على بقاء الفريق الساحلى بالدوري .

على صعيد مختلف طلب حمادة صدقى من فرج عامر رئيس النادى مهلة حتى نهاية المباراتين المقبلتين لمعرفة احتياجات الفريق ووضع خطة لتدعيم صفوف الفريق ، بالإضافة إلى تحديد احتياجاته فى الميركاتو الشتوى وهو ما تفهمه الإدارة مؤكدين أنهم سيقوموا بتلبية طلبات المدير الفنى للعودة للمنافسة على المربع الذهبى .

ويعقد حمادة صدقى جلسة مع فرج عامر رئيس النادى اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف تدعيم الفريق خلال المرحلة المقبلة.

أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة التعاقد مع حمادة صدقى مديرا فنيا للفريق خلفا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق، بعد تعادل سموحة مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

Advertisements

وأعلن نادى الهلال السودانى أن رئيس النادى تلقى اتصالا من المدرب المصرى حماده صدقى يعلن عدم رغبته فى استكمال مشواره التدريبى مع الفريق، بعد هزيمة الفريق السبت، أمام النجم الساحلى التونسي، 2 – 1، فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.

ويٌعد تولى حمادة صدقى لتدريب فريق سموحة هى المرة الثانية له، حيث تولى المهمة الفنية لسموحة، موسم 2013/2014، بعد أن كان فى الجهاز المعاون لشوقى غريب، ولكن بعد استقالة الأخير تولى مهمة الرجل الأول .

قاد حمادة صدقى فريق سموحة فى 31 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 17 مباراة، وخسر فى 7 لقاءات، وتعادل فى مثلها.