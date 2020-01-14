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الزمالك يسافر للجونة بطائرة خاصة

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جدة - عمرو شويل يسافر فريق الزمالك إلى الجونة، اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض المباراة التى ستجمع الأبيض بالفريق الساحلى، فى الخامسة من مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على ملعب الأخير.

 

جاء قرار إدارة الكرة بالزمالك، التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور، بالسفر عبر طائرة خاصة؛ ليضمن بقاء الأبيض 24 ساعة فقط فى الجونة، على اللاعبين خاصة أن خطوط الطيران الداخلية ستطلب سفر الفريق إلى الجونة قبل موعد المباراة بيومين والعودة بعد المباراة بيوم، وهو ما يوفر الوقت والمجهود بالإضافة إلى تكلفة الإقامة على مدار هذه المدة، بجانب إراحة اللاعبين خاصة فى ظل المواجهات المتلاحقة التى تنتظر اللاعبين فى الفترة المقبلة سواء على مستوى الدورى الممتاز ودورى أبطال إفريقيا.

 

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يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

 

يسعى الزمالك لاستكمال انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بعدما حقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر فى الدورى على الترتيب، ثم الفوز على زيسكو يونايتد الزامبى، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا بهدفين دون رد، ليحتل الأبيض الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

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