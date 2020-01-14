شكرا لقرائتكم اتجاه لتأجيل مباراة الزمالك ومازيمبي بدوري الأبطال.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك عن وجود اتجاه لتأجيل مباراة الفريق الأبيض مع مازيمبى الكونغولى، لتقام يوم 26 من شهر يناير الجاري بدلا من يوم 25 من الشهر ذاته، وذلك فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، للمجموعة الأولى، كما يوجد اتجاه آخر بترحيل مواجهة وادى دجلة، التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، لتقام يوم 29 من الشهر الجارى.

ويرتبط الزمالك بمباراته أمام وادى دجلة، المقرر إقامتها يوم 28 من يناير الجارى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، ثم لقاء أول أغسطس الأنجولى، فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها فى الأول من فبراير المقبل.

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وحقق الزمالك الفوز على زيسكو يونايتد الزامبى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى اقيمت على ستاد السلام، مساء الجمعة الماضى، ليحتل الأبيض الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

يذكر، أن الزمالك يستعد لخوض مباراته أمام الجونة، على ملعب النادى الساحلى، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.