راشد بن حميد يشيد بنتائج عموميتي اتحاد الكرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم بالمشاركة الفاعلة لممثلي الأندية في الجمعيتين العموميتين غير العاديتين اللتين عقدتا أمس الأول.

وأثنى على حرص الأندية لإنجاح الاجتماعات، مؤكداً أن جميع القرارات التي تم اتخاذها تصب في مصلحة الكرة الإماراتية التي تحتاج في هذه المرحلة إلى المزيد من العمل والتعاون والتكاتف.

ودعا إلى متابعة خطوات التطوير في جميع التخصصات الإدارية والقانونية والفنية وغيرها لتوفير بيئة مناسبة للمنتخبات الوطنية والمسابقات المحلية.

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