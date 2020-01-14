

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتمتع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بقيادة أفضل النجوم أينما حل، لكنه عندما سئل عمن هو أفضل لاعب في العالم برأيه قال: «الأفضل هو ميسي» وعندما قال له المراسل: تعني أنه أفضل رقم 9 في العالم، أجاب جوارديولا:«ميسي أفضل رقم 9 و10 و11 و7 و6 و5 و4 لكن سيرجيو أجويرو واحد من أفضل اللاعبين المتبقين حتما». وجاءت تصريحات جوارديولا بعد تفوق أجويرو على تيري هنري كأفضل هداف أجنبي في الدوري الممتاز (175 هدفاً) كما تفوق على شيرر في الهاتريك بتسجيله الهاتريك رقم 12 بقميص سيتي الذي انضم إليه في 2011.