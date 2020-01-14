هاني حتحوت : الزمالك يوافق على رحيل عواد نهاية الموسم

أكد الإعلامي "هاني حتحوت"، إن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك، سيرحل عن القلعة البيضاء عقب إنتهاء الموسم.

وقال "حتحوت" خلال تقديم برنامج "الماتش" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد" : العلاقة بين عواد وإدارة الزمالك، وصلت لطريق مسدود، بعد إبتعاده عن التشكيلة الأساسية

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مضيفا إن الزمالك رفض التفريط فى حارسه خلال الميركاتو الشتوي الجارى، وقرر الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم، خاصة أن الفريق يضم عدد كبير من حراس المرمي