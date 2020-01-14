أستون فيلا يتعاقد مع رينا على سبيل الإعارة وميلان يعوضه ببيغوفيتش









اسماء السيد - أعلن أستون فيلا الإنكليزي الاثنين عن تعاقده مع حارس المرمى الإسباني بيبي رينا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم من ميلان الإيطالي الذي عوضه بضمه الحارس البوسني أسمير بيغوفيتش من بورنموث الإنكليزي معارا أيضا حتى الصيف المقبل.

ووقع خيار مدرب أستون فيلا دين سميث على المخضرم رينا (37 عاما) بهدف تعويض توم هيتون الذي تعرض لإصابة في الركبة ضد بيرنلي في اليوم الأول من السنة الجديدة وسيغيب عما تبقى من الموسم.

كما يفتقد أستون فيلا بسبب الإصابة أيضا حارسه الآخر جيد ستير الذي شارك مع الفريق في الصعود من الدرجة الأولى الى الممتازة.

وقال سميث لموقع النادي "لقد نجحنا في تأمين حارس لديه خبرة كبيرة في الدوري الممتاز (...) في بداية الصيف، كنا نبحث عن حارس مرمى ذو خبرة وجلبنا توم هيتون. ولسوء الحظ، الإصابة التي تعرض لها ستبعده لبقية الموسم. وبيبي يناسب معاييرنا ليس فقط بسبب تجربته ولكن أيضا بسبب صفاته القيادية".

وسبق لرينا أن لعب مع ليفربول 394 مباراة بين 2005 و2014، تخللها اعارته لنابولي الإيطالي في موسمه الأخير مع "الحمر"، قبل أن يوقع مع بايرن ميونيخ الألماني (2014-2015) ثم نابولي مجددا (2015-2018) وصولا الى ميلان، وذلك بعد أن بدأ مشواره في الفرق العمرية لبرشلونة ثم الفريق الأول (2000-2002) قبل أن يتركه للدفاع عن عرين فياريال (2002-2005).

وقد يبدأ رينا الذي مثل بلاده في 36 مباراة دولية، رحلة عودته للدوري الممتاز السبت في المباراة أمام برايتون.

ويحتل أستون فيلا المركز الثامن عشر في منطقة الهبوط إلى الدرجة الأولى برصيد 21 نقطة من 22 مباراة، وقد تعرض في آخر مبارياته لخسارة قاسية 1-6 أمام مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين ووصيف ترتيب الموسم الحالي.

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أما بالنسبة لبيغوفيتش، فإن الحارس البوسني البالغ 32 عاما عاد للتو الى الدوري الإنكليزي الممتاز بعد أن أمضى القسم الأول من الموسم معارا من بورنموث الى قره باغ الأذربيجاني.

ووافق بيغوفيتش الذي توج بلقب الدوري الممتاز مع تشلسي موسم 2016-2017 على الرغم من أنه لم يخص سوى مباراتين فقط، على انتقاله لميلان بعقد لستة أشهر حتى 30 حزيران/يونيو، وذلك بحسب ما أفاد النادي اللومباردي في بيان قال فيه "بيغوفيتش سينضم الى زملائه الجدد غدا (الثلاثاء)".

وقد يشارك الحارس كثير التنقل، لاسيما معارا، حيث سيكون ميلان محطته الحادية عشرة منذ أن بدأ مشواره الاحترافي عام 2005 مع بورتسموث الإنكليزي، مع فريقه الجديد اعتبارا من الأربعاء حين يتواجه الأخير مع سبال في مسابقة الكأس المحلية، لاسيما في ظل اصابة الحارس الأساسي جانلويجي دوناروما.

ودافع بيغوفيتش عن ألوان بلاده في 62 مباراة وحمل شارة القائد في خمس منها، وهو أصبح ثاني لاعب يضمه ميلان الإثنين على سبيل الإعارة بعد قائد المنتخب الدنماركي سيمون كيار الذي وافق على عقد انتقاله لستة أشهر من إشبيلية الإسباني مع الخيار التعاقد معه نهائيا.

وكان قلب الدفاع البالغ من العمر 30 عاما متواجدا في الدوري الإيطالي منذ أيلول/سبتمبر حين تعاقد معه أتالانتا على سبيل الإعارة أيضا، لكنه لم يشارك مع الأخير سوى في ست مباريات، علما بأنه لعب سابقا أيضا لفريقين إيطاليين آخرين هما باليرمو وروما.

ويحاول ميلان الذي تعاقد أيضا حتى نهاية الموسم مع نجمه السابق المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيش، أن يصعد في ترتيب الدوري المحلي حيث يحتل حاليا المركز العاشر برصيد 25 نقطة، بفارق 23 نقطة عن يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر، وعلى بعد 10 نقاط من المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل.