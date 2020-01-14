شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة النسائية ينقل تدريباته لاستاد بتروسبورت استعدادًا للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينقل منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بقيادة حسين عبد اللطيف، اليوم الثلاثاء تدريباته اليومية إلى استاد بتروسبورت استعدادًا لمباراته يوم الجمعة المقبل أمام المغرب فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.. وكان المنتخب يتدرب طوال الأيام الأخيرة خلال معسكره المغلق بدار ضباط الوقود.

ويواصل المنتخب الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة تدريباته اليوم خلال المعسكر المغلق استعدادًا لمواجهة المغرب، ويؤدى الفريق تدريباته علي فترتين صباحية تشتمل علي تدريبات تخصصية لتحركات المدافعين مع لاعبي خط الوسط وتلقين كل لاعبه المهام المطلوبة منها بالإضافة لتدريبات تخصصيه للمهاجمين وكيفية التحركات وتبادل الأدوار والدعم الهجومي من لاعبي خط الوسط، والفترة الثانية مسائية تتضمن تدريبات بالكرة وتقسيمة بين اللاعبات.

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وتخضع هنا وجيه ودنا ندي لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور أحمد بسيوني طبيب الفريق لتعرضهن للإصابة بالتواء في كعب القدم .

على صعيد متصل، تجري سحر عبد الحق عضو اتحاد الكرة والمشرف على منتخب الشاطئية، اتصالات مكثفة مع الاتحادين الافريقي "كاف" والدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل حل أزمة اللاعبتين نادية رمضان وليلي زاهر بعدما أصدر الاتحاد الدولي قرارًا بعدم مشاركة اللاعبات من مواليد 2006 ومن المنتظر أن تشهد هذه الأزمة انفراجه خلال الأيام المقبلة قبل المباراة حيث حرص عبد اللطيف على ضم اللاعبتين نادية وليلي لمعسكر المنتخب.

وعقدت عبد الحق جلسة مع اللاعبات والجهاز الفني وقامت بتحفيزهن وأكدت ثقتها الكبيرة في اللاعبات وأنها على ثقة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المغرب في ظل المجهود المبذول من الجهاز الفني والتدريبات التي تشهد تركيز شديد في محاولة من اللاعبات لنيل ثقة الجهاز الفني والدخول ضمن التشكيلة الأساسية.