شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر استبدال "النقاز" بكاسونجو فى انتقالات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت إدارة الكرة بالزمالك، على استبدال الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الذى أنهى إعارته للوداد المغربى بسبب مستحقاته المالية، بالتونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأبيض، الذى انقطع عن التدريبات وتقدم بشكوى ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، ورد مسئولو النادى الأبيض حول تلك الشكوى لحفظ كافة الحقوق، لذا تقرر بصورة نهائية قيد المهاجم الكونغولى فى قائمتى الفريق المحلية والإفريقية، حيث سيتم قيده فى القائمة المحلية بطريقة الاستبدال وقيده فى القائمة الإفريقية فى المقعد المتبقى.

وجاء قرار قيد كاسونجو بقائمة الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير الجارى، تنفيذًا لرغبة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، وذلك بعد المباحثات التى تمت فى الفترة الماضية عقب انتظام اللاعب فى تدريبات الفريق وتجهيزه بأفضل صورة حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق فى المباريات الرسمية فور قيده، على أن يُتمم مسئولى الأبيض إجراءات قيده بصورة رسمية حتى يحق له المشاركة مع الفريق فى المواجهات المقبلة، ويُكمل قائمة الأجانب فى الفريق بدلاً من التونسى حمدى النقاز.

يستعد الزمالك خلال الفترة الحالية لخوض مباراته أمام الجونة، على ملعب النادى الساحلى، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

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يسعى الزمالك لاستكمال انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بعدما حقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر فى الدورى على الترتيب، ثم الفوز على زيسكو يونايتد الزامبى، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا بهدفين دون رد، ليحتل الأبيض الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.