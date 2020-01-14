شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر فى ذكرى وفاة والده: كنت أتمنى أن يشهد ما وصلت له من نجاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا الإعلامى الرياضى سيف زاهر، ذكرى مرور 15 عاما على وفاة والده محمد زاهر، مؤكدا أنه كان له الفضل فى تكوين شخصيته وفى كل خير ونجاح ورزق كتبه الله له، مضيفا أنه بدون صداقته له منذ طفولته ومعاملته كصديق وكرجل برغم صغر سنه لم أكن لأصل ما وصلت إليه، وأنه كان يتمنى أن يشهد ما وصل له من نجاحات فى حياته العملية.



والد سيف زاهر

ونشر سيف، صورة لوالده الراحل، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "اليوم تحل ذكرى وفاة من كان سندى وعضدى، سبب وجودى وتواجدى، اليوم أتذكر بكل الحنين والاشتياق من كان له الفضل فى تكوين شخصيتى وفى كل خير ونجاح ورزق كتبه الله لى، فبدون صداقته لى منذ طفولتى ومعاملتى كصديق وكرجل برغم صغر سنى لم أكن لأصل ما وصلت إليه بفضل الله وبفضل والدى الحبيب محمد زاهر".

وتابع سيف: "15 عاما بدونه ولكننى أتذكره فى كل نجاح وكل ظهور وكل إطراء أسمعه، كنت أتمنى أن يشهد ما وصلت له من نجاحات فى حياتى العملية ولكنها سنة الحياة التى لا جدال فيها، أسألكم الدعاء لوالدى الحبيب، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".



سيف زاهر

وحرص عدد من نجوم الكرة والرياضة المصرية، على مواساة زاهر، منهم محمد الجارحى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، الذى علق على الصورة، قائلا: " تعيش وتفتكر ربنا يرحمه"، وأيضا الثعلب الصغير حازم إمام، كابتن نادى الزمالك الأسبق، الذى علق، قائلا: "تعيش وتفتكر يا سيف"، أيضا نجمى الأهلى السابقين وائل رياض "شيتوس" مدرب منتخب مصر الأوليمبى، ومحمد فاروق، وأيضا محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق ومدير الكرة الحالى بنادى بيراميدز.

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