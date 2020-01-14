شكرا لقرائتكم خبر عن "يا لهوى على البطولات".. هكذا علق محمد زيدان على صورة جمعته بمتعب وشوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخ كبير صنعه الجيل الذهبى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، بعد حصوله على لقب بطولة الأمم الإفريقية أعوام 2006، 2008، 2010 بقيادة المعلم حسن شحاتة، وتاريخ كبير أيضا صنعه نجومه خاصة لاعبو النادى الأهلى، الذين حصلوا على بطولات كثيرة مع القلعة الحمراء، خلال تلك الفترة وأهمها الحصول على بطولة دورى أبطال إفريقيا.



زيدان ومتعب وشوقى وأمير

النجم محمد زيدان، الذى حصل على بطولتين من أمم إفريقيا عامى 2008، 2010، نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة له برفقة النجوم عماد متعب ومحمد شوقى والحارس أمير عبد الحميد، صحبها بتعليق: "يا لاااااااااهوى على البطولات اللى فى الصورة دى"، مفتخرا بكمية الألقاب والبطولات التى حصل عليها هؤلاء اللاعبين.





من ناحية أخرى، اعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى اجتماعها الأخير، برئاسة عمرو الجناينى، الاتفاق الذى توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك، وذلك تنفيذا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة التى من المقرر أن يديرها طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة.

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وكان فضل، توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الماضى، على رأس وفد من الاتحاد المصرى لكرة القدم ضم حسام الزناتى منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالى ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هى ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبى، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد فى اجتماع محمد فضل مع عارف العوانى أمين عام مجلس أبو ظبى الرياضى الذى شهد الاتفاق على تفاصيل الاتفاق الذى تضمن اقامة المباراة فى التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلا من 19 فبراير.

كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفى المقرر عقده بهذه المناسبة فى الواحدة ظهر الأربعاء المقبل 15 يناير الحالى بأحد الفنادق الكبرى.