شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ الاستعداد بقوة لمواجهة زعيم الثغر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق بيراميدز تحت قيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، الاستعداد بقوة لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم الخميس المقبل على استاد حرس الحدود بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدورى، حيث يأمل الجهاز الفني لبيراميدز في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة تعديل ترتيب الفريق في جدول المسابقة ودخول المربع الذهبى، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 19 نقطة، فيما يحتل زعيم الثغر المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

وخاض بيراميدز تدريب خفيف أمس الاثنين لاستشفاء اللاعبين بعد الفوز على المصري البورسعيدى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر، أحرز البوركينى إيريك تراورى هدف التقدم لبيراميدز على الفريق البورسعيدي فى الدقيقة 21، ثم نجح نبيل عماد دونجا فى إحراز الهدف الثانى للفريق السماوى بالدقيقة 71 من تسديدة صاروخية، وشهدت الدقيقة 43 إهدار عبد الله السعيد ركلة جزاء حصل عليها بيراميدز بعد عرقلة دودو الجباس داخل منطقة الجزاء.

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بهذا الفوز حصد بيراميدز بطاقة التأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية، بعدما تصدر مجموعته برصيد 12 نقطة، وجاء المصري البورسعيدى فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع ولكل منهما نقطتين.

وكان الكرواتي أنتي تشاتشيتش أكد أنه ضمن التأهل وبالتالي من الممكن أن يعتمد على عناصر لم تشارك في المباراتين المقبلتين من أجل إراحة العناصر الأساسية، مشددًا على أنه سيركز في الدوري لتحقيق الانتصارات ووضع الفريق في مكان أفضل بجدول الترتيب.

تابع إنه يركز على المجموعة الحالية من اللاعبين ولا يفكر في تعاقدات جديدة ولا يهتم بأمر رفض زيادة الاستبدال، وهدفه التعامل مع مجموعة اللاعبين الحاليين وتجهيزهم للمرحلة الصعبة المقبلة في الدوري والكونفدرالية، خاصة وأن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وبإمكانهم إكمال الموسم بذات القوة.