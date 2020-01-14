شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 متفرج لمباراة النسائية مع المغرب الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ويواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة تدريباته تحت قيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني خلال المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة المغرب يوم الجمعة المقبل في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وادي الفريق تدريباته علي فترتين صباحية اشتملت علي تدريبات تخصصية لتحركات المدافعين مع لاعبي خط الوسط وتلقين كل لاعبه المهام المطلوبه منها بالإضافة لتدريبات تخصصيه للمهاجمين وكيفية التحركات وتبادل الأدوار والدعم الهجومي من لاعبي خط الوسط

وخضع حفيدات الفراعنة لمران أساسي في الفترة المسائية اشتمل علي النواحي البدنية وايضا التركيز. علي طريقة اللعب وأداء بعض الجمل التكتيكية .

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وخضعت هنا وجيه ودنا ندي لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور أحمد بسيوني طبيب الفريق لتعرضهن للإصابة بالتواء في كعب القدم

من ناحية أخري تجري الدكتورة سحر عبد الحق اتصالات مكثفة مع الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي من أجل حل أزمة اللاعبتان نادية رمضان وليلي زاهر بعدما أصدر الاتحاد الدولي قرارا بعدم مشاركة اللاعبات من مواليد 2006 ومن المنتظر أن تشهد هذه الأزمة انفراجه خلال الأيام المقبلة قبل المباراة حيث حرص عبد اللطيف علي ضم اللاعبتان نادية وليلي لمعسكر المنتخب.

وعقدت عبد الحق جلسة مع اللاعبات والجهاز الفني وقامت بتحفيزهن واكدت علي ثقتها الكبيرة في اللاعبات وأنها علي ثقة بتحقيق نتيجة إيجابية في ظل المجهود المبذول من الجهاز الفني و التدريبات التي تشهد تركيز شديد في محاولة من اللاعبات لنيل ثقة الجهاز الفني والدخول ضمن التشكيلة الأساسية

وتصل بعثة المنتخب المغربي لمطار القاهرة غدا الثلاثاء ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريباته علي ملعب الفندق الذي يستضيف البعثة علي أن يؤدي المنتخب المغربي مرانه الأساسي يوم الخميس ليلة المباراة علي ملعب بتروسبورت .