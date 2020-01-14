شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي السعيد: الزمالك أزمته فى "السحر".. ومياة معدنية وراء فوز الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شوقي السعيد، لاعب الزمالك والجونة السابق، إن مشكلة لاعبي الأبيض في الوقت الحالي، هو إيمانهم بوجود أعمال السحر في المباريات.

وأضاف السعيد في تصريحات لقناة "time sport"، بعد انتقالي للجونة في إحدى المباريات أمام الزمالك، طلب أنور سلامة، المدير الفني في ذلك الوقت، برش مياة معدنية عادية أمام غرفة خلع ملابس لاعبي الزمالك، لافتا، إلى أن حسام حسن، في ذلك الوقت كان هو مدرب الزمالك. وتابع السعيد، " أنور سلامة ومجلس إدارة الجونة، يعلم أن حسام حسن، وإدارة الزمالك بتتشائم وتتفائل، ومقتنعة بوجود سحر أسود في المباريات". وأوضح "عندما رأي حسام حسن المياه المعدنية أمام غرفة الملابس، توتر هو واللاعبون، وطلب من العاملين غسل الأرضية بماء وملح، ليبطل هذا العمل"، متابعاً "الجونة فاز علي الزمالك في هذه المباراة، بسبب توترهم طوال المباراة، واقتناعهم بوجود سحر وعمل أسود" . Advertisements

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

يسعى الزمالك لاستكمال انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بعدما حقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر فى الدورى على الترتيب، ثم الفوز على زيسكو يونايتد الزامبى، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا بهدفين دون رد، ليحتل الأبيض الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.