شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: كارتيرون يعمل فى الزمالك تحت ضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " تعبيرات وجه كارتيرون في مباريات الزمالك تثبت أنه يعمل تحت ضغط وظهر ذلك بوضوح بعد انفعاله بمباراة طنطا عقب العودة في النتيجة".

وأضاف: " لاعبو الزمالك يحتاجون إلى استعادة الثقة والمدير الفني يحتاج أن يتحرر من اي ضغوط حتى يستطيع توصيل فكره للاعبين بهدوء".

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