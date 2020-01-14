شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على قيد كاسونجو فى المقعد المتبقى بالقائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت إدارة الكرة بالزمالك، على تنفيذ مطلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، بقيد الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الذى أنهى إعارته للوداد المغربى بسبب مستحقاته المالية، ليطالب بقيده فى المقعد المتبقى بقائمة الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجارى، وذلك لتدعيم مركز خط الهجوم فى الفترة المقبلة.

وقرر مسؤولو الزمالك، بصورة نهائية قيد المهاجم الكونغولى فى قائمتى الفريق المحلية والإفريقية بعد المباحثات التى تمت فى الفترة الماضية عقب انتظام اللاعب فى تدريبات الفريق وتجهيزه بأفضل صورة حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق فى المباريات الرسمية فور قيده، بعد اتمام إجراءات قيده بصورة رسمية حتى يحق له المشاركة مع الفريق فى المواجهات المقبلة.

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يستعد الزمالك خلال الفترة الحالية لخوض مباراته أمام الجونة، على ملعب النادى الساحلى، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 15 هدفًا واستقبل 9 أهداف.

يسعى الزمالك لاستكمال انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز، بعدما حقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر فى الدورى على الترتيب، ثم الفوز على زيسكو يونايتد الزامبى، فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا بهدفين دون رد، ليحتل الأبيض الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.