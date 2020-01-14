شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد : صفقة شوبير " توقفت " ونبحث التعاقد مع حارس مرمى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر عن حارس مرمى لتدعيم صفوف الفريق بعد إصابة حارسه الأساسى عصام ثروت فى وتر اكيلس وابتعاده فترة طويلة عن الملاعب وهو ما جعل المدير الفنى يبحث عن بديل كفء.

وأكد عبد الناصر محمد فى تصريحات تليفزيونية أن صفقة انتقال مصطفى شوبير حارس الأهلى لنادى مصر توقفت ولا توجد مفاوضات فى الوقت الحالى .

وأضاف المدير الفنى لمصر "نبحث عن بديل الآن في ظل إصابة حارس مرمى نادي مصر فى ظل حاجة الفريق لحارس مرمى .

أعلن نادي أف سي مصر عن تمسكه بجميع لاعبيه حتي نهاية الموسم، رافضًا كل العروض التي تلقاها اللاعبون خلال الأيام الماضية عقب تألقهم في الدوري ونجاح الفريق في الوصول للنقطة الـ11 في أول موسم للفريق بالدوري الممتاز، واحتلاله المركز الـ13 في جدول الترتيب.

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من جانبه قال عبد الناصر محمد المدير الفني للفريق إنه لن يتم النظر لأي عروض تلقاها لاعبو القوام الأساسي للفريق، بعدما تمسك مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق بجميع اللاعبين الذين يمثلون القوام الأساسي للفريق منذ انطلاق الدوري.

وأضاف المدير الفني للفريق أن اللاعبين الذين ليس لهم مكان في الفريق هم فقط من سيسمح لهم بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير الجاري، مشددًا علي ان إدارة النادي تعتمد علي سياسة تكوين فريق يثبت أقدامه في الدوري الممتاز.