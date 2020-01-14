شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدق: حزين للرحيل عن الهلال السودانى وكنت أتمنى إكمال المغامرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة صدقي المدير الفني الحالي لفريق سموحة والسابق للهلال السوداني، أنه حزين للرحيل عن الفريق السوداني مؤخرا، نظرا لعلاقته الوطيدة بلاعبي الهلال، وحماسه لتحقيق نجاحات مع هذه المجموعة.

كان حمادة صدقى قد رحل عن تدريب الهلال السودانى وعاد لمصر لتدريب فريق سموحه السكندرى خلفا لحسام حسن الذى رحل عن قيادة الفريق السكندرى بعد مباراة حرس الحدود فى الجولة الثالثة عشر للدورى.

وأكد صدقي خلال وجوده ضيفا على برنامج ملعب أون مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية أون سبورت، أنه لم يهرب من تدريب الهلال كما أُشيع، موضحا أنه حزين بسبب هجوم بعض الشخصيات عليه، واتهامه بالهروب من تدريب فريق بقيمة نادي الهلال.

وسرد حمادة صدقي بعض المعوقات التى واجهته في تجربته القصيرة بالسودان، مثل عدم تنفيذ بعض البنود في عقده مع إدارة النادي السوداني، بالإضافة إلى عدم تنفيذ طلبات لاعبي الفريق، وتهميش دوره في اختيار الصفقات الجديدة.

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وقال صدقي: "رئيس النادي كان لا يستمع لأحد، كان دائما يقول أن ملفات النادي بما فيها الصفقات ملكية خاصة له، وكان دائما يقول إن كل شىء يمكنه فعله بفلوسه".

وتابع:" فؤجئت بمدرب ينزل لى أرض التدريب ويبلغنى بأ،ه مدرب عام تم تعيينه معى في الجهاز، دون أن يبلغنى رئيس النادي بالأمر، كما فوجئت بعد العودة من مباراة النجم في تونس بغياب 8 لاعبين أساسيين عن التدريبات لعدم سداد مستحقاتهم".

وكان حمادة صدقي قاد فريق الهلال السوداني مؤخرًا حيث تولى المهام الفنية لمباراتين في البطولة الأفريقية حقق من خلالها الفوز على حساب النجم الساحلي (1-0) وتلقى هزيمة من نفس المنافس بهدفين مقابل هدف وحيد.