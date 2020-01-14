شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: فايلر مدرب جيد ولكن عليه تطوير طريقة الأهلي في أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذى يقدمه الإعلامى كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: " مشكلة فايلر مع الأهلى أنه يلعب مباريات بطولة دورى أبطال أفريقيا بنفس طريقة لعب مباريات الدورى وهو أمر مطالب بتغييره لأن مباريات أفريقيا لها طابع خاص وتحتاج طريقة لعب معينة".
وأضاف:"الأهلي قادر على تعديل أوضاعه ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتأهل لدور الثمانية رغم التعادل في المباراة الأخيرة أمام بلاتنيوم الزيمبابوى".
ويواجه الأهلى طنطا فى الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز الأربعاء المقبل، ويتصدر المارد الأحمر الدورى برصيد 30 نقطة من عشر مباريات خاضها الفريق فى فعاليات البطولة، ووصلت بعثة الاهلى القاهرة فجر اليوم من زيمبابوى بعد التعادل مع بلاتينيوم الزيمبابوى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت عصر أمس الأول السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا ليرفع الأهلى رصيده للنقطة السابعة.
ويتصدر النجم الساحلي حاليا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الأهلى برصيد 7 نقاط، ثم الهلال فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، واخيرا بلاتينيوم برصيد نقطة ليخرج رسميا من الحسابات تماما بعد خسارته 3 مباريات وتعادله في واحدة.
ويحتاج الأهلى إلى حصد 4 نقاط على أقل تقدير خلال المباراتين المتبقيتين أمام النجم الساحلي والهلال، حيث يستضيف بطل تونس يوم 24 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة، ثم يحل ضيفا أمام بطل السودان فى الجولة الأخيرة.
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