شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي يكشف عن طموحاته مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر
وتحدث صدقي خلال وجوده ضيفا على برنامج ملعب أون مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية أون سبورت، عن احلامه مع الفريق السكندري وعلاقته الطيبة بالجهاز الفني السابق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.
وكان حمادة صدقي قاد فريق الهلال السوداني مؤخرًا حيث تولى المهام الفنية لمباراتين في البطولة الأفريقية حقق من خلالها الفوز على حساب النجم الساحلي (1-0) وتلقى هزيمة من نفس المنافس بهدفين مقابل هدف وحيد.
وقد طلب حمادة صدقى المدير الفنى الجديد لسموحة من فرج عامر رئيس النادى منحه فرصة أخيرة للنظر فى اللاعبين الأفارقة الذين تشملهم قائمة الفريق قبل الموافقة على رحيل أحدهم والاستعانة بالأفضل خلال الميركاتو الشتوى الجارى.
كان حسام حسن المدير الفنى السابق للفريق قد أوصى برحيل بعض الأفارقة، إلا أن صدقى طلب من مجلس الإدارة التمهل لحين خوض مباراتين على أقل تقدير مع الفريق ثم يكتب تقريره بشأن الاستغناءات واحتياجاته فى الشتاء.
وقع حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة عقود تدريب الفريق بمنزل فرج عامر رئيس النادى خلال الجلسة التى جمعتهما منذ قليل خلفًا لحسام حسن التى تقدم باستقالته والاتفاق على ما يحتاج الفريق خلال المرحلة المقبلة .
وكان قد أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة التعاقد مع حمادة صدقى مديرًا فنيًا للفريق خلفا لحسام حسن، مع تواجد أحمد ناجى فى مدرب حراس مرمى الفريق، وذلك بعد تعادل سموحة اليوم مع حرس الحدود، سلبيًا، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد حرس الحدود، فى الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى الممتاز.
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