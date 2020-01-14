شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقي يكشف عن طموحاته مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمادة صدقي المدير الفني الحالي لفريق سموحة والسابق للهلال السوداني، إنه يطمح في الوصول للمربع الذهبي مع نادي سموحة هذا الموسم، بعد توليه القيادة الفنية للفريق

وتحدث صدقي خلال وجوده ضيفا على برنامج ملعب أون مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية أون سبورت، عن احلامه مع الفريق السكندري وعلاقته الطيبة بالجهاز الفني السابق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

وكان حمادة صدقي قاد فريق الهلال السوداني مؤخرًا حيث تولى المهام الفنية لمباراتين في البطولة الأفريقية حقق من خلالها الفوز على حساب النجم الساحلي (1-0) وتلقى هزيمة من نفس المنافس بهدفين مقابل هدف وحيد.