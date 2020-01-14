تخطيط الشيخ طه vs تخطيط محسن صالح فى الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحدث مجلس إدارة النادي الأهلي مسمى جديد للجنة الكرة الحمراء، من خلال إطلاق عليها لجنة التخطيط، والتي تشكلت لأول مرة في شهر مايو الماضي برئاسة الشيخ طه اسماعيل وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو وذلك لمعاونة الأجهزة الفنية ومنحه استشارتها واعتذر الشيخ طه اسماعيل عن استكمال مهمته بعد رفض إدارة الأهلي لفكرة تحليله لمباريات الأهلي عبر الفضائيات، ليقرر الرحيل عن منصبه، لتكلف إدارة الأهلي محسن صالح بالإشراف على اللجنة بنفس التشكيل السابق، ويبرز التقرير التالي أبرز النقاط الخلافية بين لجنتي الشيخ طه ومحسن صالح. لجنة الشيخ طه اسماعيل لجنة الشيخ طه اسماعيل - نجحت في التعاقد مع السويسري فايلر المدير الفني الحالي للفريق. -التعاقد مع صفقات الأهلي الصيفية وعلى رأسهم رمضان صبحي ومحمود متولى واليو ديانج -اهتم الشيخ طه إسماعيل رئيس اللجنة بتحليل المباريات في وسائل الإعلام Advertisements لجنة محسن صالح لجنة محسن صالح -التعاقد مع كهربا -الاقتراب من التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد وينتظر لجنة محسن صالح العديد من التحديات خلال الفترة المقبلة ليس فقط على مستوى الصفقات ولكن على مستوى اللاعبين الراحلين في ظل عدم وجود قناعة من فايلر بمردود عدد من اللاعبين وعلى رأسهم حسين السيد وصالح جمعة وصلاح محسن، كما ينتظر اللجنة تحدي أخر وهو ملف تجديد عقود اللاعبين الذين ينتهي ارتباطهم بالفريق الأحمر نهاية الموسم الجاري وعلى رأسهم حسام عاشور وأحمد فتحي ووليد سليمان وشريف اكرامى ورامي ربيعة.

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