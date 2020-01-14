حمادة صدقى: اتهامات مسئولى الهلال " ظالمة " ولم أتحدث مع أى شخص بالأهلى

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وقال صدقي خلال وجوده ضيفا على برنامج ملعب أون مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية أون سبورت :" أقسم بالله من سنة ما كلمت مسئول أهلاوي، ولا حدث بيني وبين سيد عبد الحفيظ أو الخطيب إى إتصال، وأصلا مش معايا أرقامهم".
وطالب صدقي مسئولو ورئيس نادي الهلال السوداني الاحتكام للطرق القانونية التى تحفظ لكل فريق حقه المادي والأدبي، موضحا أنه رفض الرد على رئيس الهلال بنفس منطقه.
وكان حمادة صدقي قاد فريق الهلال السوداني مؤخرًا حيث تولى المهام الفنية لمباراتين في البطولة الأفريقية حقق من خلالها الفوز على حساب النجم الساحلي (1-0) وتلقى هزيمة من نفس المنافس بهدفين مقابل هدف وحيد.
وسرد حمادة صدقي بعض المعوقات التى واجهته في تجربته القصيرة بالسودان، مثل عدم تنفيذ بعض البنود في عقده مع إدارة النادي السوداني، بالإضافة إلى عدم تنفيذ طلبات لاعبي الفريق، وتهميش دوره في اختيار الصفقات الجديدة.
وقال صدقي: "رئيس النادي كان لا يستمع لأحد، كان دائما يقول أن ملفات النادي بما فيها الصفقات ملكية خاصة له، وكان دائما يقول إن كل شىء يمكنه فعله بفلوسه".
وتابع:" فؤجئت بمدرب ينزل لى أرض التدريب ويبلغنى بأنه مدرب عام تم تعيينه معى في الجهاز، دون أن يبلغنى رئيس النادي بالأمر، كما فوجئت بعد العودة من مباراة النجم في تونس بغياب 8 لاعبين أساسيين عن التدريبات لعدم سداد مستحقاتهم".
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