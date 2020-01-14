رسميًا- برشلونة يقيل فالفيردي.. وكيكي سيتين مديرًا فنيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي برشلونة الإسباني إقالة مدير الفني إرنستو فالفيردي رسميا بعد الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو مساء الإثنين لبحث مصير المدرب.

وأصدر النادي الكتالوني بيانا رسميا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء جاء فيه: "توصل برشلونة وإرنستو فالفيردي إلى اتفاق لإنهاء العقد بين الطرفين".

وأضاف: "يعرب النادي علنًا عن امتنانه لإرنستو فالفيردي على كفاءته المهنية والتزامه وتفانيه ومعاملته الإيجابية دائمًا تجاه كل أفراد عائلة برشلونة، نتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل".

وأعلن برشلونة في بيان آخر توصله لاتفاق مع كيكي سيتين، المدير الفني السابق لريال بيتيس الإسباني، ليصبح مديرا فنيا للفريق لمدة موسمين ونصف، وتحديدا حتى 30 يونيو 2022.

وأضاف النادي أنه سيتم توقيع العقود مع المدير الفني الجديد في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، على أن يظهر في جلسة تصوير على ملعب "كامب نو" في الثالثة، قبل المؤتمر الصحفي في الثالثة والنصف.

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كيكي سيتين (61 عاما) تولى تدريب ريال بيتيس خلال الموسمين الماضيين، وقادهم في 97 مباراة ليحقق الفوز في 39 مباراة مقابل التعادل في 22 لقاء والخسارة في 36 مواجهة، وسجل خلالهم 139 هدفا واستقبلت شباكه 143.

وتفجرت الأوضاع داخل جدران البلاوجرانا بعد خسارة الفريق على يد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني الخميس الماضي في جدة بنتيجة (3-2)، رغم أن البرسا كان متفوقا في النتيجة (2-1) حتى الدقائق العشر الأخيرة من عمر اللقاء.

وتعالت الأصوات بضرورة إقالة المدرب الباسكي، لاسيما مع الأداء الباهت الذي يقدمه الفريق في الآونة الأخيرة، وبعد توديع بطولة دوري الأبطال موسمين متتاليين بسيناريو مكرر أمام روما الإيطالي ثم ليفربول الإنجليزي على الترتيب.

وتسلم صاحب الـ55 عاما القيادة الفنية لبرشلونة في مايو 2017، وقاد الفريق منذ ذلك التاريخ في 163 مباراة على مدار موسمين ونصف، محققا الانتصار في 108 مباراة، مقابل 35 تعادل و20 هزيمة.

يُذكر أن فالفيردي تُوج مع البارسا بلقب الدوري آخر موسمين، بالإضافة لكأس الملك (2017-18)، وكأس السوبر الإسباني (2018)، وسيترك الفريق وهو على قمة ترتيب الليجا وتواجده في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.