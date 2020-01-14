خريطة | تعرف على المواجهات النارية للأهلي والزمالك في شهر فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - نتظر الأهلي والزمالك، قطبا الكرة المصرية، مواجهات حاسمة خلال شهر فبراير المقبل في جميع المسابقات محليًا وإفريقيًا، بعد المواعيد الجديدة التي أعلنها الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت.

وتحدد 20 فبراير موعدًا لقمة مباراة السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي على ملعب محمد بن زايد وسط حضور 37 ألف مشجع.

وستجدد المواجهة بين الناديين بعد أربعة أيام حين يستضيف ملعب ستاد القاهرة قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، المؤجلة من الجولة الرابعة، يوم 24 فبراير على ملعب ستاد القاهرة.

ويستهل الزمالك مبارياته في فبراير بمواجهة أول أغسطس الأنجولي خارج ملعبه، قبل خوض مباراتين في الدوري أمام حرس الحدود والإسماعيلي، ثم يأتي السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

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ورغم رفض مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور خوض المباراة في قطر، حدّد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 14 فبراير موعدا لإقامتها في الدوحة، مع التلويح بفرض عقوبات على المنسحب.

وعلى الجانب الآخر، يستهل الأهلي مبارياته في فبراير بمواجهة مصيرية أمام الهلال السوداني خارج ملعبه، والتي سيحتاج خلالها لتحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

ثم سيلعب الأهلي ثلاث مباريات قوية في الدوري المصري بمواجهة بيراميدز، طلائع الجيش والمصري، قبل السفر إلى الإمارات لمواجهة الزمالك في السوبر المصري التي يحمل لقبها في آخر نسختين.

وقد يختتم الأهلي والزمالك مبارياتهما في شهر فبراير بخوض ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، حال تجاوزهما لدور المجموعات في المسابقة بعدما حصد كل منهما سبع نقاط في ذلك الدور.