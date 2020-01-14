شوقي السعيد: شاركت أمام الأهلي بقرار من مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد شوقي السعيد مدافع نادي الزمالك السابق، أنه سبق له المشاركة في مواجهة ضد الأهلي كبديل، بناء على قرار من مرتضى منصور رئيس النادي، أثناء تواجد محمد حلمي كمدير فني.

وأشار السعيد في تصريحات عبر قناة تايم سبورتس، إلى أن حلمي لم يستطع رفض تنفيذ التبديل والدفع به خلال الشوط الثاني من المباراة، بعدما قام بعملية الإحماء بدون الرجوع للمدرب.

وقال لاعب الزمالك السابق: "أثناء تواجد محمد حلمي ثم مؤمن سليمان ومن بعده إيناسيو ومحمد صلاح تعرضت لظلم كبير، الظلم كان من الرباعي، جميعهم ظلموني".

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وأكمل: "كنا نواجه بتروجيت في مباراة وقدمت أداء رائع والجميع أشاد بي، وفي مواجهة الأهلي التالية جلست بديلًا بقرار من محمد حلمي".

وأضاف: "أثناء فترة الاستراحة مرتضى منصور تحدث إلى محمد حلمي وقال له كيف يجلس شوقي السعيد بديلًا، ثم طلب مني التسخين فقمت بذلك بدون الرجوع للمدرب".

واختتم: "التغيير حدث بالفعل ودخلت للملعب في الشوط الثاني، ولم يستطع محمد حلمي رفض ذلك، الجميع يعلم أن هذا التبديل كان من مرتضى منصور وهو من قال لي من المدرجات -إنزل الملعب-".