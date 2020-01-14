ملف الإثنين..برشلونة يستقر على بديل فالفيردي.. ولجنة الانضباط تعاقب حسام غالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد اليوم الإثنين الموافق 13 يناير 2020 العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:

رسميا.. الأهلي يسلك الطرق القانونية بسبب "محادثة مزورة"

أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه تقدم ببلاغ رسمي إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتكليف من مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب.

أول تعليق من مهاجم نادي سيسكا صوفيا على مفاوضات الأهلي

اعترف الجامبي علي سوي مهاجم نادي سيسكا صوفيا البلغاري، بوجود مفاوضات بشأن ضمه من جانب النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

"35 مليون جنيه ومنافس عربي".. خطوتان تفصلان الأهلي عن التعاقد مع مهاجم

كشف جيجي بيكالي رئيس نادي ستيوا بوخاريست الروماني، عن العروض التي تلقاها النادي للحصول على خدمات الإيفواري الفرنسي أرلم نويري مهاجم فريقه خلال الشتاء الجاري.

الترجي: البدري رحل إلى اتحاد جدة دون موافقة إدارة النادي

أعلن نادي الترجي التونسي، مساء اليوم، موقفه بشأن رحيل اللاعب أنيس البدري إلي نادي اتحاد جدة السعودي.

مدرب وادي دجلة مشيدًا بالحارس عبد المنصف:" أسطورة مصر"

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أشاد تاكيس جونياس المدير الفني لنادي وادي دجلة، بحارس الفريق محمد عبد المنصف، مشيرا إلى أنه يعتبر أسطورة مصر.

برشلونة يستقر على بديل فالفيردي

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن كيكي سيتين، المدير الفني السابق لريال بيتيس، هو المرشح المفضل لدى برشلونة لتعيينه مديرا فنيا للفريق، خلفا لإرنستو فالفيردي الذي تم الاستقرار على إقالته من تدريب البارسا.

الجونة يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الزمالك

تعرض أحمد حمدي، صانع ألعاب نادي الجونة، للإصابة خلال مشاركته في مران الفريق مساء اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري.

لجنة الانضباط تعاقب حسام غالي بالإيقاف لمباراتين

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، إيقاف حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة مباراتين.

قائمة منتخب اليد استعدادا لبطولة إفريقيا المؤهلة للأوليمبياد

سافر منتخب اليد، صباح اليوم الإثنين، إلى تونس استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا المقرر انطلاقها يوم 16 يناير الجاري

حماده صدقي يرد على "تجاوزات" رئيس الهلال السوداني

انتقد حمادة صدقي المدير الفني الحالي لفريق سموحة، تصريحات أرشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال السوداني، وشدد على أنه سيقوم باللجوء للقضاء للحصول على حقه.