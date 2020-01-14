"واجهنا ما يسقط ريال مدريد ونتعرض لحرب" .. إبراهيم حسن يعلق على رحليه من سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد: قال إبراهيم حسن مدي الكرة السابق بنادي سموحة إنه واجه مع توأمه حسام حسن المدير الفني السابق ظروفاً صعبة مع الفريق السكندري تسببت في رحيله . وتقدم الجهاز الفني لحسام حسن باستقالته من تدريب سموحة لتقرر إدارة النادي الأزرق تعيين حمادة صدقي خلفاً له. وكشف إبراهيم حسن في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار" أن الجهاز الفني تعرض لظروف صعبة تسقط ريال مدريد . وتابع " ولكن السبب الأقوى لرحيلنا حالة اللا مبالاة التى ضربت اللاعبين، رأينا أن هذه المجموعة تفتقد للطموح ولن تقدم أى جديد وبالتالي اتخذنا القرار". Advertisements وفسر " لايمكن أن يستمر التوأم وسط هذه الأجواء نمتلك طموحات وتعرضنا للخذلان من اللاعبين ، هم خذلوا أنفسهم في الواقع". وحول العروض المقدمة لحسام حسن وغيابه عن الترشحات لقيادة المنتخبات الوطنية رد " نتعرض لحرب من المطبخ الرياضي المصري ". واستطرد " نفس المجموعة هنا هي فى الاتحاد الأفريقي من يقول أن حسام حسن الذي حظى باستقبال رئاسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل مونديال 2018 يغيب عن مباراة لأساطير أفريقيا؟". وأنهى إبراهيم "لا نعلم سبب هذه العداء والتجاهل المتعمد".

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