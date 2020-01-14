رسميا.. الأهلي يسلك الطرق القانونية بسبب "محادثة مزورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه تقدم ببلاغ رسمي إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بتكليف من مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب.

يأتي هذا للكشف عن "هوية الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة اصطناع وتلفيق محادثة واتس آب" بين سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وحمادة صدقي، المدير الفني السابق للهلال السوداني.

وقال عثمان، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، الإثنين: "هذه المحادثة المزورة تعمل على تحريض الجماهير من خلال الدعوة إلى بثها بين جماهير نادي الهلال الشقيق، الذي يثق مسؤولو الأهلي وجماهيره في وعيها الشديد، خاصة أن هذه المحادثة الملفقة تعتبر حيلة صبيانية للإيقاع بين جمهور الناديين وزرع الكراهية بينهما".

وأضاف: "البلاغ الذي تم تقديمه منذ ساعات يطلب الكشف عن هوية مرتكبي هذه الواقعة وتعقبهم، والجهات المختصة تعاملت مع الأمر بمنتهى الجدية، وبدأت في عمل التحريات اللازمة للتوصل إلى هوية مرتكبي هذه الجريمة".

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وأوضح: "هذه الصفحات سبق لها نشر خطابات ملفقة قبل مباراة الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، وهو ما تسبب في حالة من الشحن بين جماهير الناديين وقتها، وأن هذه الجريمة بعيدة تمامًا عن السلوك القويم والروح الرياضية".

وأتم قائلا: "الأهلي تحرك بشكل قانوني لتنبيه الجهات المختصة تجاه هذه المحاولات، خاصة في هذا التوقيت قبل مباراة العودة بين الفريقين، إثارة البلبلة بين الجماهير تمثل خطورة كبيرة، وتندرج تحت جرائم التحريض والحض على تكدير الأمن والسلم العام، وأتمنى أن تتوصل الجهات المعنية إلى هوية من يقفون وراء هذه الصفحات المثيرة للفتن في أقرب وقت".

وكان حمادة صدقي رحل بشكل مفاجئ عن الهلال بسبب خلافات مع رئيس النادي، قبل أن يتولى تدريب سموحة في مصر.

يُذكر أن الأهلي سيختتم مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بمواجهة الهلال السوداني.