فرنسي وجامبي يتنافسان.. من يقود هجوم الأهلي بعد ميركاتو الشتاء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

لا تزال إدارة النادي الأهلي تسعى لحسم ملف صفقة المهاجم، في ظل تراجع أداء الثنائي مروان محسن والمغربي وليد أزارو، وخلال الأشهر الأخير ده حسابات الأهلي العديد من الأسماء.

انحصرت مفاوضات الأهلي خلال الأيام الماضية بين صفقتين احدهما من جامبيا والأخرى يحمل جنسية فرنسية ومن أصول ايفوارية.

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