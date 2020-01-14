أول تعليق من مهاجم نادي سيسكا صوفيا على مفاوضات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:
اعترف الجامبي علي سوي مهاجم نادي سيسكا صوفيا البلغاري، بوجود مفاوضات بشأن ضمه من جانب النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.
وينافس سوي الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، الفرنسي أرلم نويري مهاجم نادي ستيوا بوخاريست الروماني.
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ورداً على سؤال "الخليج 365" حول حقيقة المفاوضات بينه وبين الأهلي، جاء رد سوي مقتضبًا بقوله: "نعم .. الأهلي يريد ضمي".
وكان مصدر مقرب من اللاعب قد أكد في تصريحات سابقة، أن النادي الأهلي تقدم بعرضًا رسميًا لسيسكا من أجل ضم سوي مقابل 3.5 مليون يورو، قبل أن يتم رفع العرض إلى 4 ملايين يورو.
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الجدير بالذكر أن نادي سيسكا صوفيا طلب الحصول على مبلغ 5 ملايين يورو من أجل الموافقة على رحيل علي سوي عن صفوفه خلال الفترة الحالية.
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