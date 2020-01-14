محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
أكدت أناماريا برودان ريجيكامب وكيله الفرنسي أرلم نويري مهاجم نادي ستيوا بوخاريست، أن مسؤولي الأهلي لم يعودوا للتفاوض مجددًا لضم اللاعب حتى الآن.
وأشارت أناماريا في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنها تنتظر إتصالًا من مسؤولي الأهلي من أجل عودة الأمور من جديد في الفترة المقبلة.
وكانت وكيلة نويري قد أكدت في تصريحات للتليفزيون الروماني منذ ساعات ماضية، أن مفاوضات الأهلي من أجل ضم المهاجم الفرنسي ناجحة بنسبة 80% مع وجود مشكلة واحدة. (طالع التفاصيل)
وقالت الوكيلة الرومانية: "الأهلي لم يعد للمفاوضات، كنا نتحدث مع أمير توفيق وبإمكانه سؤالي عن أي شيء عن نويري".
واختتمت: "أنا على علاقة وطيدة مع جيجي بيكالي رئيس ستيوا بوخاريست، وبإمكاني فعل المعجزات هنا".
كانت هذه تفاصيل خبر "بإمكاني فعل معجزات".. وكيلة نويري تكشف لمصراوي كواليس مفاوضات الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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