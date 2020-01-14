"ثور فرنسي وعمره 32 عاما".. مَن هو أرلم نويري مهاجم الأهلي المنتظر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يواصل الأهلي مساعيه الجادة من أجل الحصول على خدمات مهاجم لتقوية الخط الأمامي خلال انتقالات الشتاء، لينضم الفرنسي أرلم نويري مهاجم نادي ستيوا بوخاريست الروماني إلى رادار الأحمر للتعاقد معه.

وتحدثت أناماريا برودان ريجيكامب وكيلة نويري عن تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم اللاعب، مشيرة إلى أن النادي الأحمر أنهى الصفقة بنسبة 80% (طالع التفاصيل)

يستعرض الخليج 365 أبرز 10 معلومات عن مهاجم الأهلي المنتظر:

- أرلم نويري من مواليد 21 فبراير 1988 حيث سيتم عامه الـ32 خلال الشهر المقبل.

- مهاجم إيفواري الأصل ويحمل الجنسية الفرنسية حيث ولد في العاصمة باريس، لكنه لم يمثل أي منتخب على الصعيد الدولي.

- يتمتع اللاعب بإطار جسدي قوي، ليُطلق عليه لقب "البيزون" (حيوان أسطوري على شكل جسم حيوان ووجه بشري ذو لحية وقرون) يشبه الثور.

- بدأ مسيرته كطفل صغير في فرنسا مع نادي "تروا ب"، واتجه إلى سويسرا في 2007 ليمثل أندية: لا تور في موسم (2007-08)، بول (2008-09) وأورانيا جينيف (2009-10).

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- ذهب للتنافس في بلجيكا ليلعب مع أندية: إكسيلسيور فيرتون، رويال شارلروا (ثلاث ولايات)، فيستيرلو، موسكرون، قبل إنهاء مسيرته في الملاعب البلجيكية مع نادي مونز ليرحل في 2015.

- حوّل نويري وجهته إلى رومانيا حيث انضم لنادي دينامو بوخاريست عام 2015 في صفقة مجانية، وقضى موسمين مع النادي ليسجل 24 هدفا في 59 مباراة في موسمي (2015-16) و(2016-17).

- انتقل إلى ناديه الحالي، ستيوا بوخاريست الروماني، خلال شهر يناير عام 2017 مقابل 250 ألف يورو.

- انفجرت موهبة أرلم نويري بشكل لافت مع ستيوا بوخاريست ليسجل 51 هدفا 6 في 110 مباراة.

- سجل نويري ستة أهداف وصنع واحدًا خلال 13 مباراة خاضها مع ستيوا بوخاريست الروماني في الدوري المحلي بنسخته الجارية.

- حصد جائزة هدّاف الدوري في موسمين، حيث سجل 18 هدفا مع رويال شارلروا في الدوري البلجيكي موسم (2011-12)، و15 هدفا مع ستيوا بوخاريست في الدوري الروماني موسم (2017-18).