رسميًا.. كيكي سيتيين مدريًا فنيًا لبرشلونة خلفًا لإيرنستو فالفيردي

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تولي كيكي سيتيين تدريب الفريق حتى صيف 2022 خلفا لإيرنستو فالفيردي الذي رحل عقب الهزيمة من أتلتيكو مدريد في نصف نهائي

كأس السوبر الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأعلن نادي برشلونة إقالة فالفيردي رسميا اليوم وتعيين سيتيين خلفا له.

وسبق لسيتيين تدريب لاس بالماس وريال بيتيس قبل أن يرحب عن بيتيس في صيف 201‪9 وبعدها لم يوقع لأي فريق آخر

ولم يستطع المدرب صاحب الواحد وستون عاما حصد أي ألقاب واكتفى بقيادة بيتيس للتأهل إلى الدوري الأوروبي.