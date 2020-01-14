رسميًا.. كيكي سيتيين مدريًا فنيًا لبرشلونة خلفًا لإيرنستو فالفيردي

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تولي كيكي سيتيين تدريب الفريق حتى صيف 2022 خلفا لإيرنستو فالفيردي الذي رحل عقب الهزيمة من أتلتيكو مدريد في نصف نهائيكأس السوبر الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وأعلن نادي برشلونة إقالة فالفيردي رسميا اليوم وتعيين سيتيين خلفا له.
وسبق لسيتيين تدريب لاس بالماس وريال بيتيس قبل أن يرحب عن بيتيس في صيف 2019 وبعدها لم يوقع لأي فريق آخر
ولم يستطع المدرب صاحب الواحد وستون عاما حصد أي ألقاب واكتفى بقيادة بيتيس للتأهل إلى الدوري الأوروبي.
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